نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر عن وقوع مواجهات نارية لبعض الفرق فيما كانت متوازنة للفرق الأخرى.

حيث سيخوض الأهلي حامل اللقب مواجهة مع فريق نادي النصر فيما يلعب نادي الزمالك أمام حارس الحدود.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والنصر في دور الـ16 الفائز من مواجهة إنبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه.

فيما يلاقي الفائز من الزمالك ضد حرس الحدود الفائز من مباراة الإسماعيلي مع لافيينا في الدور ثمن النهائي.

وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي :-

1- الأهلي مع النصر

2 - انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه

3 - سموحه مع دكرنس

4 - بيراميدز مع العبور

5 - وادي دجلة مع البنك الاهلي

6 - الاتحاد مع النجوم

7 - المقاولون العرب مع بتروجت

8 - الإنتاج الحربي مع كوكاكولا

9 - الزمالك مع حرس الحدود

10 - الإسماعيلي مع لافيينا

11 - مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

12 - سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة

13 - أسوان مع سوهاج

14 - الجونة مع كيما أسوان

15 - المصري مع المنصورة

16 - طلائع الجيش مع القناة