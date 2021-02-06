أسامة الصبر نجم فريق يوفنتوس السابق لـ دوت الخليج: الأهلي يحتاج لمعجزة للفوز على بايرن ميونخ

أكد المغربي أسامة الصبر نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق، أن الأهلي يحتاج إلى معجزة للفوز على بايرن ميونخ، في المباراة التي ستجمعهما الاثنين المقبل، على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أسامة الصبر في تصريحات خاصة لصدى البلد:" بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم حاليا، والأهلي يحتاج لمعجزة للفوز عليه".

وأضاف أسامة الصير:" أحيانا تحدث المعجزات في كرة القدم".