مونديال الأندية.. صافرة إماراتية لإدارة موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إماراتي يتكون من محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسين المهري، بينما ستكون البرازيلية إيفا باتيستا حكما رابعا.

واختار الفيفا الثنائي خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر لإدارة تقنية الفيديو.