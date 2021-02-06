رمضان والسعيد وتراورى أبرزهم .. كورونا يضرب بيراميدز بعد إصابة 10 من نجومه

ضرب فيروس كورونا نادي بيراميدز بقوة، حيث أصيب قرابة 10 نجوم من الفريق السماوى ، الأمر الذى جعل المدير الفنى اروا بارينا يخرجهم من حساباته تماما فى موقعة طلائع الجيش المقرر إقامتها اليوم السبت.

ورصد " دوت الخليج " ، غيابات بيراميدز بسبب فيروس الإصابات ومدة غيابهم على النحو التالى :

الأول -محمد حمدي:

يغيب الظهير الأيسر محمد حمدى عن صفوف بيراميدز بسبب تعرضه لإصابة الرباط الداخلي وغضروف الركبة ومن المنتظر أن يعود خلال أسبوع .

الثانى - عبد الله السعيد :

يغيب قائد بيراميدز عبدالله السعيد عن صفوف الفريق بعد تعرضه لمزق في الأمامية ومن المنتظر عودته للتدريبات بعد ١٠ أيام .

الثالث -أحمد الشيخ :

يعانى أحمد الشيخ جناح بيراميدز من الإصابة فى الغضروف الداخلي للركبة ووتر ردفي ويحتاج لفترة تأهيل لمدة أسبوع.

الرابع -أحمد فتحي:

يعانى أحمد فتحى لاعب بيراميدز الجوكر من مزق في الخلفية ويحتاج لفترة تأهيل ١٠ أيام على أقل تقدير.

الخامس -أحمد حمودي :

يعانى أحمد حمودى من قطع في وتر أكيلس و يغيب فترة طويلة.

السادس -رمضان صبحي :

يعانى رمضان صبحى جناح بيراميدز من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية ويحتاج علاج طبيعي وتأهيل ويعود للتدريبات بعد أسبوع .

السابع -أحمد توفيق :

يعانى أحمد توفيق لاعب وسط الفريق السماوى من الإصابة بشد فى الخلفية ويعود للتدريبات عقب لقاء الطلائع.

الثامن -علي جبر :

يعانى قائد دفاع بيراميدز على جبر من إجهاد ويعود عقب لقاء طلائع الجيش .

التاسع -إيريك تراوري :

يعانى الدبابة البوريكينة ايريك تراوري جناح بيراميدز من أعراض برد وتم استبعاده من لقاء الطلائع لاجراء مسحة كورونا وإبعاده عن الفريق لحين التأكد من سلامته.

العاشر -أحمد الشناوي:

أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها الحارس أحمد الشناوى إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي