نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايرن ميونخ يستعد للأهلي بالقوة الضاربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني قائمة البافاري التي تستعد لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

وجاءت قائمة العملاق البافاري على النحو التالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير – لوكاس شنيلر – رون هوفمان.

الدفاع: نيكلاس سوليه – بنيامين بافارد – جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – ألفونسو ديفيز – بونا سار – لوكاس هيرنانديز – ديفيد ألابا.

الوسط: سيرجي جنابري – ليروي ساني – دوجلاس كوستا – مارك روكا – كورنتين توليسيو – تياوجو دانتاس – كينجسلي كومان – جمال موسيالا.

الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي – إريك شوبو-موتينج – توماس مولر.

ويستعد بايرن ميونخ لبداية مشواره في البطولة بمباراة الأهلي يوم الأثنين القادم على ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي لحساب مباريات الدور نصف النهائي.