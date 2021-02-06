نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم السبت، داخل مقر إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

وعقد موسيماني جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق البايرن ؛ استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين على استاد الريان في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جامعة قطر؛ استعدادا لخوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية والمحدد لها بعد غدٍ الاثنين.

وخاض الأهلي مرانا خفيفا أمس اشتمل على فك العضلات، وتنفيذ اللاعبين لتدريبات استشفائية في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري أمس الأول بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.