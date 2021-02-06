نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أومتيتي يرفض الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى صامويل اومتيتي، لاعب نادي برشلونة، رفضه لفكرة الانتقال إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشفت تقارير صحفية، عن كواليس رفض الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة، الرحيل إلى ليفربول.

وأوضحت التقارير أن ليفربول طالب بالحصول على خدمات أومتيتي، بعد إصابة مدافعه جويل ماتيب والغياب الطويل لفيرجيل فان دايك.

وأشارت إلى أن مايكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول، أجرى عدة محاولات من أجل جلب صفقات جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الماضية، والتي كان من ضمنها أومتيتي، لكن الفرنسي رفض الرحيل عن برشلونة في منتصف الموسم.

وتحرك مسئولو نادي ليفربول بسرعة، وانتهى به الأمر بضم أوزان كاباك على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من شالكه، وبن ديفيز من بريسون لتدعيم خط الدفاع.

جدير بالذكر أن أومتيتي ظهر بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة مع برشلونة، لكنه سقط في أخطاء ساذجة ضد غرناطة بكأس ملك إسبانيا.