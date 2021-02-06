شوقي غريب يرسل قائمة المنتخب الأولمبي النهائية يونيو المقبل

يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، القائمة النهائية لـ أولمبي الفراعنة إلى اللجنة الأولمبية الدولية نهاية شهر يونيو المقبل.

ويشارك منتخب أولمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب فى نهائيات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل بعد تتويجه بلقب أمم أفريقيا الذى أقيمت فعالياته نهاية عام ٢٠١٩.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية فى وقت سابق بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة تضمن جدول مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

وتضمن البريد الإلكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.

وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.

وقال توماس باخ، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.