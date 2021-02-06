وجه نادي بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، رسالة جديدة على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.
ونشر بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لنجوم الفريق، وكتب "لا تخافوا ولكن احذروا".
ويدير مباراة الأهلي وبايرن ميونخ طاقم تحكيم إماراتي يتكون من محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسين المهري، بينما ستكون البرازيلية إيفا باتيستا حكما رابعا.
واختار الفيفا الثنائي خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر لإدارة تقنية الفيديو.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أول أمس الخميس.
وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تخافوا ولكن احذروا.. رسالة جديدة من بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.