وحقق النادي الاهلي الفوز علي الدحيل القطري بنتيجة هدف دون رد ليضرب موعدا مع نادي بايرن ميونخ الالماني بطل قارة اوروبا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .
ويعد ايمن اشرف احد العناصر الاساسية في النادي الاهلي منذ انضمامه في 2017 قادما من نادى سموحة بعد ازمة كبيرة مرت عليه بوفاة والدته واخته في حادث مؤلم
وفكر ايمن اشرف في الاعتزال واتخذ القرار الا ان حلمي طولان المدير الفني لفريق سموحة في ذلك الوقت رفض قرار اللاعب وارغمه علي الرجوع فيه وبالفعل عاد اللاعب للمشاركة مع الفريق وينتقل بعدها للنادي الاهلي .
حقق ايمن اشرف مع النادي الاهلي اغلي بطولة دورى ابطال افريقيا في الجيل الحالى امام غريمه التقليدي الزمالك وكان احد اللاعبين الذين قدموا اداء مشرف خلال المباراة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من الاعتزال لـ التألق في المونديال .. أيمن أشرف قصة بطل من رحم المعاناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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