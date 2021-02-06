قبل انطلاق مواجهتهما.. تشكيل البنك الأهلي والجونة في الدوري

يستضيف نادي البنك الأهلي منافسه الجونة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وأعلن محمد يوسف المدير الفني للبنك تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي الدفاع: محمد دبش - محمد بسيوني - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم الوسط معروف يوسف - استريلا - أمير مدحت - محمد مثناني - محمد حامد الهجوم: فادي فريد بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى: حراسة المرمى: احمد عادل الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - زياد الجيوشي - محمد يكن الوسط: اسلام عبدالمنعم - نور السيد - سارج اكا - عربي بدر الهجوم: عمورى - كريم الطيب ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما جاء الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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