تريزيجيه والمحمدي على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة أرسنال بـ الدوري الإنجليزي

أعلن "دين سميث"، المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الأساسي لمواجهة أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويتواجد الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا لمواجهة آرسنال. وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: كونسيه - كاش - مينجز - تارجت. خط الوسط:ماكجين - ناكامبا - باركلي. خط الهجوم: جريليش - تراوري - واتكينز. ويحتل أستون فيلا، المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، يليه أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، من 22 لقاء.

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