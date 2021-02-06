النني احتياطي.. تشكيل أرسنال في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره أستون فيلا، اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "فيلا بارك"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

وتواجد الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال على دكة بدلاء الجانرز.

ويحتل أستون فيلا، المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، يليه أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، من 22 لقاء.

وستكون مواجهة اليوم، ثأرية بالنسبة لأرسنال، الذي خسر أمام أستون فيلا 3-0، على أرضه، في مباراة الدور الأول ضمن الأسبوع الـ8.

كما يسعى أرسنال لاستعادة توازنه بعدما أنهى فريق وولفرهامبتون صحوته واستغل نقص صفوفه، فتغلب عليه 2-1 مساء الثلاثاء الماضي، بافتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يتطلع فريق الفيلانز، لمواصلة تفوقه على الجانرز للمباراة الثانية على التوالي، وتخطى الهزيمة السابقة على يد وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الماضية.