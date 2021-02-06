المريخ السوداني يضم النيجيري توني أدجو

وقع النجم النيجيري توني أدجو ظهر اليوم السبت بمكتب رئيس نادي المريخ آدم سوداكال بالخرطوم، على عقود انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول.
ويشارك المريخ السوداني ضمن مجموعة النادي الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويعد النجم النيجيرى توني أدجو من أبرز نجوم البطولة المغربية حيث كان يلعب لنادي المغرب التطواني.
وقد أتم رئيس نادي المريخ الفخري أحمد التازي الصفقة للنادي، وتعتبر من أهم الصفقات للفريق ويلعب توني أدجو في مركز الجناح الأيسر المهاجم.
وتقدم مسؤولو نادي المريخ السوداني بالشكر إلى رئيس النادي الفخري أحمد التازي على مجهوداته فى إنهاء الصفقة المميزة.
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