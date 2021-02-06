نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فيديو لأحمد سامى مع لاعبى سموحة فى رحلة استكشاف إنبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم داخل ملعب الفريق استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى العام الإثنين المقبل، وعقد سامى جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق انبى استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين فى الأسكندرية.

ويخوض سموحة مراناً اليوم على ملعب النادى استعدادا لخوض مباراة إنبى، وخاض سموحه مرانا خفيفا أمس اشتمل على فك العضلات وتنفيذ اللاعبين لتدريبات استشفائية في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.

ويتطلع سامى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأن الفريق يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه وخطط مدرب سموحه خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبي الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب انبى والسيطرة على المباراة منذ بدايتها من أجل مواصلة سلسلة العروض الطيبة والفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاثة.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفني الأخطاء التى ظهرت في أداء لاعبي الفريق أمام الإسماعيلى، والتى كان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء سموحه بشكل واضح أمام الدراويش، الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم سموحه لولا تألق الهانى سليمان الذى أنقذ مرماه من هدف مُحقق.

ويعمل حالياً أحمد سامى على تجهيز الثنائى محمد رزق لاعب الوسط واسلام جمال تمهيدا للدفع بهم فى المباراة القادمة، ونفس الأمر بالنسبة لحسام حسن، مهاجم الفريق الأول والذى غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإجهاد.