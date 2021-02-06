لبحث أوجه التعاون.. رئيس اتحاد الكرة يستقبل وزير الرياضة الفلسطيني | صور

قام اللواء جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني، اليوم السبت، بزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كان في استقباله أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد.

وعقد المسئولان جلسة اجتماع حضرها الوفد المرافق للضيف الفلسطيني، حيث تم تحديد أوجه التعاون على المستوى الكروي بين الاتحادين المصري والفلسطيني خلال الفترة المقبلة، كما تبادلا الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن اللواء الرجوب يرأس في بلاده اللجنة الوطنية الأولمبية واتحاد كرة القدم.