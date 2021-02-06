نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة ثلاثة جولات في الفورمولا وان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تود الفورمولا واحد تفادي إقامة ثلاث جولات متتالية في المستقبل، لكنها أشارت إلى أن هذا سيحصل في موسم 2021 المقبل بشكل استثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا.

أشارت الفرق بوضوح إلى أنها لا تحبّذ الجولات الثلاث المتتالية نظراً للضغط الكبير الذي يتعرض له العاملون، لكن روزنامة 2021 تضمّ ثلاثةً منها.

ولعل أصعبها ستكون روسيا، سنغافورة، اليابان، والتي ستمثل تحدياً لوجستياً هائلاً على الفرق.

وشرح ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه وفي حال الرغبة بإتمام روزنامة كاملة، فإن الجولات الثلاثية ستكون شراً لا بدّ منه، وأنها أفضل من عدم إقامة أي سباق الأمر الذي سيهدد وجود الفرق نفسها بسبب التداعيات الاقتصادية الخطيرة.

لكنه أكد رغبة الرياضة بعدم تكرارها، حالما تنتهي جائحة كورونا.

فقال: "بالتأكيد، ذلك أمر حساس وعلينا التعامل معه، لكن علينا ألا ننسى أن هناك أشخاصاً خسروا وظائفهم، وهناك أشخاص يعانون كثيراً، لذا أعتقد أنه من الأفضل وضع الأمور ضمن نصابها".

وأكمل: "أعلم أنه أمر صعب على عائلات جميع العاملين الذي يعملون بجد، لكن بالمقابل، علينا أن نفكر في جميع الأشخاص الذين لم تتح له مثل هذه الفرصة (فرصة العمل في هذه الجائحة)".

وتابع: "على المدى القصير هذا الموسم، هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي أو تقليص عواقب جائحة كورونا قدر الإمكان. لأننا إن أكملنا عدة سباقات في البداية فإن الخطر سيكون أكبر. لذا، كان علينا نقل الجولات إلى النصف الثاني للموسم بسبب الجائحة العالمية".