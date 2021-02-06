أخبار الرياضة| انتهاء أزمة طائرة بايرن ميونخ.. وموسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي

أصدر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تعليماته إلى عصام عبدالفتاح المشرف على تقنية الفيديو بعدم الحديث عن ملف ال var فى وسائل الإعلام.

ضرب فيروس كورونا نادي بيراميدز بقوة، حيث أصيب قرابة 10 نجوم من الفريق السماوى، الأمر الذى جعل المدير الفنى اروا بارينا يخرجهم من حساباته تماما فى موقعة طلائع الجيش المقرر إقامتها اليوم السبت.

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