شقيق جيرفينيو يشارك في تدريبات النصر استعدادا لبتروجت

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجت بعد غد الاثنين ضمن الجولة 12 بدوري القسم الثاني.
وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية خفيفة خاصة المجموعة التي شاركت في مباراة أمس أمام شبان بكأس مصر والتي انتهت بفوز النصر بخماسية.
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الأفواري كوامي الفونسو وشهرته "فونسينيو" لاعب سيراميكا كليوباترا الذي انضم للنصر في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة سيد عبد المدير الفني خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير من أجل الدفع به في المباراة.
وانضم الفونسو للنصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.
ويبلغ الفونسو من العمر 24 عاما حيث إنه من مواليد عام 1996 ويلعب في مركز الجناح المهاجم، وسبق له اللعب في صفوف انديةباماكو المالي وأسيك ميموزا الإيفواري، وهو الشقيق الأصغر للنجم الإيفواري جيرفينيو.
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