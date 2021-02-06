بايرن ميونخ يصل قطر استعدادا لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. شاهد

وصلت منذ قليل طائرة نادي بايرن ميونخ إلى الدوحة، استعدادا لمواجهة الأهلي، بعد غد الإثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للحظة وصول طائرة الفريق إلى قطر، وكتب:" حسنًا! نحن هنا، مرحبًا!".

كان نادي بايرن ميونخ أعلن صباح اليوم السبت، عن تأخر اقلاع طائره لأكثر من 7 ساعات، بسبب الحظر الليلي للطيران في ألمانيا.