نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستقبل وزير الرياضة الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اليوم اللواء جبريل الرجوب وزير الشباب والرياضة الفلسطينى بزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث كان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد ، وعقدا جلسة اجتماع حضرها الوفد المرافق للضيف الفلسطيني، حيث تم تحديد أوجه التعاون على المستوى الكروي بين الاتحادين المصري والفلسطيني خلال الفترة المقبلة، كما تبادلا الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن اللواء الرجوب يرأس في بلاده اللجنة الوطنية الأولمبية واتحاد كرة القدم.

وفى سياق أخر أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور ال32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 20-2021 ، وجاءت على النحو التالي:

الأهلي ضد النصر

انبي ضد الفائز من سيدي غازي ونبروه

سموحه ضد دكرنس

بيراميدز ضد العبور

البنك الاهلي ضد وادي دجلة

الاتحاد ضد النجوم

المقاولون ضد بتروجت

الانتاج الحربي ضد كوكاكولا

الزمالك ضد حرس الحدود

الاسماعيلي ضد فافيينا

مصر المقاصة ضد الفائز من بترول أسيوط مع أشمون

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

اسوان ضد سوهاج

الجونة ضد كيما أسوان

المصري ضد المنصورة

طلائع الجيش ضد القناة