نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بايرن ميونخ تصل قطر إستعداداً لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل اليوم السبت، بعثة بايرن ميونخ الألماني إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا مع الأهلي بطل إفريقيا بعد غد الإثنين في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية التي تستضيفها قطر.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أعلن صباح اليوم السبت عن أن الطائرة المتجهة بالفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، تأخر إقلاعها أكثر من سبع ساعات، نظرا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة بايرن ميونخ عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه هيرتا برلين 1- 0 مساء أمس الجمعة في المرحلة العشرين من الدوري الألماني.

وأوضح النادي البافاري أنه نظرا للإقامة الليلية التي لم يكن مخططا لها، جرى تغيير الطائرة مجددا، حيث كان يتوجب تغيير الطاقم وقد هبطت الطائرة في ميونخ.