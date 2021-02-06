نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليستر سيتي يعلن جاهزية فاردي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، للمشاركة مع فريقه في مواجهة المضيف وولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي غدا الأحد، بعد تعافيه من عملية فتق، لكن المدرب بريندان رودجرز يقول إنه لن يتعجل في إشراكه في المباريات.

فاردي (34 عاما) هو الهداف الأول لليستر هذا الموسم برصيد 13 هدفا في جميع المنافسات، وغاب عن آخر 3 مباريات للفريق في الدوري بعد خضوعه للجراحة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رودجرز: "سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة. عملنا على ترتيب العملية في موعد مناسب.. تصورنا لموعد التعافي كان جيدا. لكن جايمي يتمتع بلياقة فطرية ومضت عملية تعافيه بصورة طيبة".

وأضاف: "هو لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لكن المهم هو أننا لا نحتاج للتعجل في إشراكه في المباريات. ومجرد وجوده معنا يمثل دفعة معنوية هائلة لنا سواء شارك أساسيا أو بديلا".

ولم تتأكد بعد مشاركة ويلفريد نديدي في المباراة، بينما من المؤكد غياب ويس مورجان ودينيس برايت وويس فوفانا وتيموتي كاستاني.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، متخلفا بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 21 مباراة.