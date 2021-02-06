بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يفوز على أرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق فريق استون فيلا الفوز علي منافسه ارسنال بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب "فيلا بارك"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي. جاء الهدف عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وذلك بعد خطأ فادح من مدافعي أرسنال في السيطرة على الكرة على يسار منطقة جزاء الفريق استغلها بيرتراند تراوري ونجح في استخلاص الكرة ومررها بشكل عرضي أرضي بإتجاه زميله أولي واتكينس المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للحارس ماثيو ريان. وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: ريان الدفاع: بيليرين - هولدينج - جابرييل - سيدريك الوسط: تشاكا - بارتي - ساكا - سميث رو - بيبي الهجوم: ألكسندر لاكازيت وتواجد الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال على دكة بدلاء الجانرز. بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: كونسيه - كاش - مينجز - تارجت. خط الوسط:ماكجين - ناكامبا - باركلي. خط الهجوم: جريليش - تراوري - واتكينز. وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بدلا من بيرتراند تراوري . ويحتل أستون فيلا، المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، وجاء أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، من 23 لقاء.

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