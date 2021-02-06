أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة هويسكا، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: أوديوزولا - فاران - ناتشو - ميندي. خط الوسط: كاسميرو - مودريتش -كروس. خط الهجوم: أسينسيو - فينيسيوس - كريم بنزيما. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 20 والأخير بـ 16 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة هويسكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.