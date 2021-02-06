الدوري الممتاز.. إعلان تشكيل أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان، التشكيل الأساسي لمواجة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل أسوان كالتالي: أحمد سالم صافي - محمد ميدو جابر - محمود شبانة - عبد العزيز موسى - عمرو الحلواني - أحمد الألفي - خالد وليد - محمد جمال بيبو - ايجيبتور - أحمد صغيري - منساه. ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الـ 17.

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