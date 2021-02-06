فرصة للتاريخ.. ماذا قال الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ؟

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.

وهنأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون علي مباراة قوية للغاية.

وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".

وأوضح:" هي فرصة للتاريخ ..التركيز والإلتزام بتعليمات الجهاز الفني واللعب باسم ناديكم وبلدكم شئ أساسي ..استمتعوا بتلك المباراة ..نريد ان نقدم أنفسنا للعالم بالصورة الصحيحة"، وتابع:" ليس مطلوب منكم الفوز ..العبوا دون ضغوط ..قدموا مستواكم وأظهروا قدراتكم ".

فيما أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أنه فخور بتدريب الأهلي وقيادته للتأهل لنصف نهائي البطولة ، وقال موسيماني :"ليس لدينا ما نخسره أمام فريق بحجم بايرن.. بل أعتقد أن هناك الكثير من المكاسب ستتحقق من مواجهة بطل أوروبا"، وأضاف:"لحظة من فضلكم، تخيّلوا لو أننا فزنا على بايرن ..اعتقد أن حياتنا ستنقلب رأسًا على عقب".

وأوضح: "صحيح أننا ابطال إفريقيا وحققنا الكثير من الانتصارات، لكننا سنواجه فريقا عملاقًا. سنحاول أن نركّز ..بالطبع سنكثف من دفاعاتنا، ما أنا متأكد منه هو أننا سنبذل قصارى جهدنا، واعتقد ان الضغط عليهم أكثر، فهم المطالبون بالفوز".