التعادل 1-1 يحسم مباراة البنك الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

تعادل فريق البنك الاهلي امام منافسه الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء هدف البنك الاهلي من ضربة جزاء سددها عاصم صلاح في الدقيقة 37 من عمر اللقاء ، وتعادل الجونة في الدقيقة 50 عن طريق لؤي وائل وبدأ محمد يوسف المدير الفني للبنك المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي الدفاع: محمد دبش - محمد بسيوني - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم الوسط معروف يوسف - استريلا - أمير مدحت - محمد مثناني - محمد حامد الهجوم: فادي فريد بينما بدأ الجونة بتشكيل كالتالى: حراسة المرمى: احمد عادل الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - زياد الجيوشي - محمد يكن الوسط: اسلام عبدالمنعم - نور السيد - سارج اكا - عربي بدر الهجوم: عمورى - كريم الطيب ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء الجونة المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

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