4 أخطاء ارتكبها موسيماني أمام الدحيل رغم التأهل لنصف نهائي المونديال

رغم الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني أرتكب 4 اخطاء في تلك المواجهة.

وتسببت الفرحة الهستيرية التي عاشتها الجماهير الحمراء في نسيان الأداء الباهت للفريق في الشوط الثاني من المباراة بسبب أخطاء موسيماني والتي تمثلت أولًا في الدفع بمحمد هاني رغم عدم جاهزيته الفنية وكذلك عمرو السولية الذي ظهر بعيدًا تمامًا عن مستواه وكان الأحري الدفع بالمالي أليو ديانج من البداية بجوار حمدي فتحي.

الخطأ الثالث هو إبعاد محمود كهربا ومحمد شريف عن تلك المباراة والدفع بمروان محسن الغائب منذ فترة في الشوط الثاني بديلًا لبواليا، بينما كان الخطأ الرابع أن الفريق ظهر عاجزًا عن صنع فرصة واحده في الشوط الثاني وعاني كثيرًا من غياب صانع اللعب بسبب عدم الظهور الجيد لمحمد مجدي أفشه خلال المباراة.