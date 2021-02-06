رغم الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للاندية، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني أرتكب 4 اخطاء في تلك المواجهة.
وتسببت الفرحة الهستيرية التي عاشتها الجماهير الحمراء في نسيان الأداء الباهت للفريق في الشوط الثاني من المباراة بسبب أخطاء موسيماني والتي تمثلت أولًا في الدفع بمحمد هاني رغم عدم جاهزيته الفنية وكذلك عمرو السولية الذي ظهر بعيدًا تمامًا عن مستواه وكان الأحري الدفع بالمالي أليو ديانج من البداية بجوار حمدي فتحي.
الخطأ الثالث هو إبعاد محمود كهربا ومحمد شريف عن تلك المباراة والدفع بمروان محسن الغائب منذ فترة في الشوط الثاني بديلًا لبواليا، بينما كان الخطأ الرابع أن الفريق ظهر عاجزًا عن صنع فرصة واحده في الشوط الثاني وعاني كثيرًا من غياب صانع اللعب بسبب عدم الظهور الجيد لمحمد مجدي أفشه خلال المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 أخطاء ارتكبها موسيماني أمام الدحيل رغم التأهل لنصف نهائي المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.