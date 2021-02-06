100 ألف جنيه لكل لاعب بـ الأهلي بعد عبور الدحيل القطري

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، صرف مكافاة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز علي الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للأندية.

وتنص لائحة الفريق على حصول كل لاعب على 100 ألف جنيه حال التأهل لهذا الدور من البطولة مع زيادته في حالة إمكانية التأهل لنهائي البطولة أو الحصول علي برونزية العالم.

ورفض محمود الخطيب تقليل مكافأة الفوز والتأهل لنصف النهائي رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قلص مكافأة البطولة بسبب تاثير جائحة كورونا علي رعاة البطولة، وأصرّ على التزام النادي بلائحة الفريق كما هي حتى تكون دافعًا وحافزًا للفريق في استمرار الفوز.