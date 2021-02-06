محافظ شمال سيناء يدعم فريق كرة القدم للصم لمواصلة طريقه فى الدورى الممتاز

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عن دعمه لفريق كرة القدم للصم بنادى المعاقين بالعريش لمواصلة طريقه فى الدورى الممتاز " أ " على مستوى الجمهورية .

وأشار المحافظ أثناء تكريمه للفريق بعد تأهله للصعود الى الدورى الممتاز " أ " على مستوى الجمهورية إلى أن الحفاظ على القمة أهم من الصعود عليها .. مؤكدا على دعم الفريق وتوفير كافة احتياجاته لمواصلة طريقه فى الدورى الممتاز .

وأصدر المحافظ توجيهاته الى مديرية الشباب والرياضة بتوفير كافة احتياجات الفريق ودعم مسيرته فى الدورى الممتاز .. من خلال توفير ملعب مناسب للتدريب وتوفير كافة احتياجاته .

ومن جانبه .. أكد حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادى المعاقين بالعريش أنه لأول مرة منذ سنوات يحقق النادى الصعود الى الدورى الممتاز ( أ ) بعد لعبه لعدة سنوات فى الدورى الممتاز ( ب ) .. مقدما الشكر والتقدير للمحافظ ومديرية الشباب والرياضة لوقوفهما خلف الفريق وتشجيعه على الصعود لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية ، ومنوها الى أن الفريق لعب 6 مباريات خلال التصفيات الأولية .. حيث أعتلى قمة المجموعة بعد حصوله على 13 نقطة وصعد الى دورى الترقى ليلعب ثلاث مباريات ، ويصعد بعدها الى الدورى الممتاز ( أ ) . كما قدم الشكر للفريق من اداريين ومدربين ومترجم الاشارة واللاعبين .

وأكد لاعبو الفريق ومدربه على بذل الجهود للحصول على الدورى ورفع اسم المحافظة بين جميع المحافظات .

وقد اعتلي فريق الصم التابع لنادي المعاقين بمحافظة شمال سيناء قمة المجموعة برصيد 13نقطه ، وصعد لدورى الترقى.. حيث لعب الفريق ثلاثة مباريات ، حيث انتهت و المباراة الاولي مع فريق مسطرد بالتعادل بدون اهداف،بينما حقق فوزا ثمينا في المبادرة الثانية ، على فريق المرج بهدف مقابل لاشى. ،ثم عاد وحقق الفوز مرة اخري في المبادرة الثالثة والأخيرة على فريق مسطرد بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة هدف مقابل هدف لكل فريق.



ضم الجهاز الفني لفريق الصم ، المدير الفنى المتميز الكابتن سلامة ومترجم الاشارة احمد عزمى ، وكابتن . نعمان حسن عبد الحافظ، والكابتن احمد محمد اسماعيل فراج.

ويضم الفريق كل من : فايز أحمد عبد الجيد ، حمادة شفيق محمد الملاحى ، زكرى سعيد عبد الله ، عبد الواحد سعيد عبد الله ، محمد طارق جمعة ، أحمد جمال العبد ناصر ، محمد عبد الستار حمادة ، أحمد فرج سليمان سليمان ، محمد عادل محمد محمد مسلم ، عمرو هانى المنسى عوض ، هيثم محمود محمد اسماعيل ، محمد عزمى دهشان ، هيثم سمير محمد ، أحمد خالد عرفات ، محمد سالم حسان ، محارب حرب عيد عامر ، سامى سلمى اقطيفان ، أحمد اسماعيل سليم ، سمير حميد عبد الرازق لافى ، حسين محمد مغنم غانم ، ومحمود مجدى محمود محمد .. كما يضم الجهاز الفنى للفريق كل من : سلامة محمد ( مدير فنى ) ، أحمد عزمى ( مترجم الإشارة ) ، نعمان حسن عبد الحافظ وأحمد محمد اسماعيل فراج ( مدربين ) .

حضر التكريم كل من : كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة وصلاح الشريف مدير ادارة الشباب والرياضة بالعريش .

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