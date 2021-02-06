محافظ بورسعيد يستقبل الاتحاد المصري لـ الووشو كونغ فو

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو اللواء محمد عاشور ومجلس إدارة الاتحاد والأستاذ يوسف عزام رئيس منطقة بورسعيد والكابتن محمد توما نقيب الرياضيين وذلك بديوان عام المحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى اتحاد الكونغ فو علي اختيار بورسعيد لإقامة بطولة أبطال البحر المتوسط للووشو كونغ فو لجميع المراحل (ساندا - أساليب) بمشاركة 27 محافظة وأكثر من ألف لاعب ولاعبة على مدار 3 ايام من 4 حتى 6 فبراير، وذلك بالمدينة الرياضية.

وأشار المحافظ الى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود إيجابي على جميع الأنشطة والمجالات، لافتا الى أن بورسعيد نجحت في تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكه المحافظة من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.

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وأكد المحافظ أن المحافظة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساعد علي نجاح أي فعالية تقام على أرضها.