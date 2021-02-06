محافظ بورسعيد يستقبل الاتحاد المصري لـ الووشو كونغ فو

وأشار المحافظ الى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود إيجابي على جميع الأنشطة والمجالات، لافتا الى أن بورسعيد نجحت في تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكه المحافظة من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.
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وأكد المحافظ أن المحافظة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساعد علي نجاح أي فعالية تقام على أرضها.
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