الدوري التركي.. مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام فنربخشة

ويشهد تشكيل جالاتاسراي، تواجد النجم المصري مصطفى محمد لأول مرة.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:
حراسة المرمى: موسليرا
خط الدفاع: لينس - دونك - ماركوس - ساركي.
خط الوسط: بلهندة - توران - أونيكورو - كيلينتش- تايلان.
الهجوم: مصطفى محمد
كان مصطفى محمد شارك لأول مرة في جالاتا سراي الثلاثاء الماضي أمام باشاك شهير بالدوري التركي، حيث حل بديلا في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف، من ركلة جزاء.
وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.
ويتصدر فنربخشة جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن جالاتا سراي صاحب المركز الثاني.
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