نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة تركية تشيد بقدرات مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تركية أن مصطفى محمد لاعب جالطة سراي المعار من صفوف الزمالك سيكون عاملا مؤثرا أمام فناربخشه في مواجهة الليلة.

وتعاقد جالطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة "ميلييت" التركية أن مصطفى محمد وهنري أونيكورو الجناح النيجيري المعار من موناكو الفرنسي سيحصلان على فرصة مميزة أمام فناربخشه في قمة الدوري التركي.

وأشادت الصحيفة بقدرات مصطفى محمد المتألق والذي سجل هدفا مميزا في أول مشاركاته مع فريقه جالطة سراي.