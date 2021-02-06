الرياضة

صحيفة تركية تشيد بقدرات مصطفى محمد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تركية أن مصطفى محمد لاعب جالطة سراي المعار من صفوف الزمالك سيكون عاملا مؤثرا أمام فناربخشه في مواجهة الليلة.

وتعاقد جالطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة "ميلييت" التركية أن مصطفى محمد وهنري أونيكورو الجناح النيجيري المعار من موناكو الفرنسي سيحصلان على فرصة مميزة أمام فناربخشه في قمة الدوري التركي.

وأشادت الصحيفة بقدرات مصطفى محمد المتألق والذي سجل هدفا مميزا في أول مشاركاته مع فريقه جالطة سراي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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