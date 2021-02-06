نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصطفي محمد يقود هجوم جالطة سراي ضد فنربخشة في قمة الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي تشكيل فريقه لمواجهة فناربخشة في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي. وشهد التشكيل الأساسي لجالطة سراي ظهور مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول والزمالك والمعار للفريق التركي لمدة موسم ونصف للمرة الأولى. وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي :- موسليرا - تايلان - هنري - يونس بلهندة - لاينز - دونك - مصطفى محمد - ساراتشي - مارساو - إيمري - أردا توران. وكان مصطفي محمد قد سجل هدفا في مباراة فريقه السابقة ضد إسطنبول باشاك شهير.