علي معلول: سندافع عن قميص الأهلي واسم أفريقنا أمام بايرن ميونيخ

الدوحة ـ د. ب. أ:أبدي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني غدا الاثنين .وقال معلول في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه “التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم له طعم مختلف، خاصة أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية”.وأضاف “خضنا مباراة قوية يوم الخميس الماضي ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي”.وأوضح أن خبرات اللاعبين كانت حاضرة في مباراة الدحيل، بالإضافة إلى روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.

وقال: “مباراة بايرن ميونيخ من العيار الثقيل بين بطلي إفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نمتلك”.وتابع “نسعى لتقديم مستوى مشرف يليق باسم بطل قارة إفريقيا أمام بطل أوروبا، وأرى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو أي أمور في هذا الإطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة”.وأضاف “الكل في حالة تركيز شديدة سواء على المستوى الفني أو التكتيكي ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ”.