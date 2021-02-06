الدوحة ـ د. ب. أ:أبدي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني غدا الاثنين .وقال معلول في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه “التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم له طعم مختلف، خاصة أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية”.وأضاف “خضنا مباراة قوية يوم الخميس الماضي ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي”.وأوضح أن خبرات اللاعبين كانت حاضرة في مباراة الدحيل، بالإضافة إلى روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.
وقال: “مباراة بايرن ميونيخ من العيار الثقيل بين بطلي إفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نمتلك”.وتابع “نسعى لتقديم مستوى مشرف يليق باسم بطل قارة إفريقيا أمام بطل أوروبا، وأرى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو أي أمور في هذا الإطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة”.وأضاف “الكل في حالة تركيز شديدة سواء على المستوى الفني أو التكتيكي ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي معلول: سندافع عن قميص الأهلي واسم أفريقنا أمام بايرن ميونيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.