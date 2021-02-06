الفيفا يقرر تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية في انتقالات اللاعبين

زيوريخ ـ د. ب. أ:قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم تطبيقها العام الماضي، فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتسجيلهم وكذلك سماح الأندية لهم بالمشاركة مع المنتخبات، حتى نهاية أبريل من العام الجاري، وجاء ذلك بعد الانطباع الإيجابي لدى مجتمع كرة القدم عن الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي جرى تنفيذها في العام الماضي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن تلك التعديلات سيتم تمديد العمل بها، بحيث يتم تطبيقها في كل فترات المباريات الدولية للرجال والسيدات ومنافسات الكرة الخماسية حتى نهاية أبريل.

وأضاف أن كل المباريات الدولية التي ستقام في تلك الفترة يجب أن تطبق البروتوكول الخاص بإقامة المباريات الموضوع من جانب الفيفا، أو البروتوكول الخاص بالاتحاد القاري بحيث يكون متوافقا معه.كذلك قرر الفيفا تمديد الإجراءات الاستثنائية التي طبقها في العام الماضي فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين.وطبقا لذلك، سيتم السماح بانتقال اللاعبين بين ثلاثة أندية بحد أقصى ويكونوا مؤهلين للعب مباريات رسمية لثلاثة أندية خلال موسم واحد.

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