حمدان الشيراوي رئيس نادي صحار السابق في تصريح خاص لـ (الوطن الرياضي) .. قمنا بدورنا على أكمل وجه تجاه النادي وقدمنا ما نستطيع لخدمته

رفض توجيه الاتهامات لمجلس إدارته

- على الإدارة الحالية تحمل المسؤولية وعدم تبرير ما يستجد من إخفاقات وإلقاء اللوم على الآخرين

- مستعدون للمواجهة وكشف الحقيقة بالأدلة والمستندات

صحار ـ يحيى بن سالم المعمري :

أبدى حمدان بن علي الشيراوي الرئيس السابق لنادي صحار استغرابه من توجيه أصابع الاتهام لمجلس إدارته حول عدة قضايا وأمور عالقة تخص النادي باتت تظهر الآن وآخرها قضية اللاعب المالي ادريس تراوري ، وأكد استعداده الكامل لتقديم الأدلة والإثباتات ومواجهة الإدارة الحالية برئاسة إبراهيم بن عبدالله المقبالي والرد عليها بحضور من ينوب عن المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة مشددا على ضرورة أن يتفرغ مجلس الإدارة الحالي للعمل بالنادي وعدم تبرير ما يستجد من إخفاقات أو سوء نتائج وإلقاء اللوم على الآخرين ، ورأى حمدان الشيراوي بأن التطاول على إدارته السابقة بات كبيرا وكل شاردة وواردة تلقى على عاتقها مع رفضه القاطع تحميل إدارته كل ذلك وأنها هي المتسببة في القضايا التي رفعت على النادي لدى جهات أخرى، كما نوه الشيراوي إلى ضرورة الرجوع مباشرة إلى الإدارة السابقة أو اللجوء إلى المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة لاستيضاح ما يحتاج للتوضيح في حالة ظهور أي معوقات وصعوبات وقضايا خارج الاستلام الرسمي قبل صدور أي بيان وقرارات يتم نشرها للوسط الرياضي والجماهير، وقال الشيراوي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر عقوبة جديدة على النادي رفعها اللاعب المالي إدريس تراوري وهي الغرامة التي تصل إلى 4 آلاف ريال لتضاف إلى قضيتين سابقتين كانتا للاعب السوري جمال عبد الناصر وللمدرب الفرنسي من أصل جزائري عبدالقادر جيلالي بهلول ، وأخلى حمدان الشيراوي مسؤولية إدارته عن القضايا الثلاث التي تم رفعها على النادي لدى الـ FIFA واستعرضها كالتالي :

قضية تراوري

قال الشيراوي : ما أردت إيضاحه أن اللاعب المالي إدريس تراوري لعب مع الفريق الكروي الأول في موسم 2019/2020 وكان العقد ساريا حتى 30 من شهر أبريل من العام 2020 لكن للأسف تم إيقاف الدوري مطلع شهر مارس من العام ذاته بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وتبعا للتعميم الصادر من الاتحاد العماني لكرة القدم رقم 11/2020 فقد أوضح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها وكيفية إنهاء عقود اللاعبين وما يخص العقود الجديدة ومستحقات اللاعبين أثناء توقف الدوري ، وإدارتنا السابقة أنهت صرف جميع مستحقات اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية حتى نهاية فبراير من العام 2020 ومن ضمنهم اللاعب تراوري الذي تسلم جميع مستحقاته حتى التاريخ المذكور مع وجود ما يثبت تسلمه لكافة مستحقاته عن طريق إيصالات بنكية ، وفي نفس الوقت وتبعا للتعميم الصادر الذي ينظم العمل وكيفية التعامل مع العقود أثناء التوقف بسبب الجائحة فإن إدارة النادي لا يسمح ولا يحق لها عمل مخالصة مع اللاعب بحكم أن الدوري لم يستكمل كما لا يجوز إبرام عقد مع اللاعب إلا بعد استكمال الجولات الثلاث المتبقية من دوري عمانتل والإدارة المؤقتة برئاسة إبراهيم المقبالي التي جاءت بعدنا على علم ودراية بذلك وبوجود تعميم اتحاد الكرة مع وجود أيمن المقبالي أمين الصندوق والعضو الإداري علي العجمي وهما من إدارتنا السابقة وعلى علم بما تم مع اللاعب ادريس تراوري وبقية القضايا كذلك .

واستطرد الشراوي حديثه : في شهر مايو 2020 تسلمت الإدارة المؤقتة المهمة بعدنا وكان اللاعبون متواجدين لتعذر سفرهم وقتها بسبب الجائحة وأجرت التفاوض معهم لتكملة الموسم مع إبرام عقود جديدة للموسم الجديد ولكن لا نعلم صيغة تلك الاتفاقات ؛ فقط وصلتني إفادة من بعض أعضاء مجلس الإدارة أنه تم الاتفاق على سفر اللاعب تراوري وهنا كان من المفروض مباشرة أن يوقع اللاعب على مخالصة مالية حتى يتجنب النادي أي مطالبات مالية فيما بعد، وتابع الشيراوي حديثه بخصوص قضية تراوري : إدارة النادي كانت على علم بوجود قضية قيد التداول أقامها اللاعب تراوري لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي في شهر أكتوبر، حيث كانت دعوى اللاعب تتجلى في مطالبته بالمستحقات المالية في فترة التوقف وكان يتوجب على الإدارة التحرك والاستناد على التعميم الصادر من الاتحاد العماني لكرة القدم والتعامل مع ملف القضية بالتعاون مع اتحاد الكرة ولكن !!! ، وهنا أتساءل : ما ذنب إدارتنا السابقة في قضية تراوري ولماذا نحن من يتحمل مسؤولية إصدار العقوبة ضد النادي ؟

قضية المدرب عبدالقادر جيلالي

وحول قضية المدرب الفرنسي من أصل جزائري عبدالقادر جيلالي بهلول قال الشيراوي : هذه القضية لا تتحملها إدارتنا أيضا وكانت هناك مخالصة مالية مع المدرب مع وجود ما يثبت أنه استلم مستحقاته وتم مخاطبة اتحاد الكرة الذي سمح لنا بالتعاقد مع مدرب جديد وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق مخاطبته بأن المدرب استلم مستحقاته وتم إرسال نسخ عن طريق محامي النادي والموظف الإداري السابق على دراية كاملة بجميع المخاطبات بين النادي والمحامي والاتحاد الدولي واتحاد الكرة وإرسال المخالصة الأصلية للفيفا التي تثبت ذلك ، وتسلمت الإدارة المؤقتة في الثاني عشر من أغسطس الفائت حكما مبدئيا على النادي وكان أمامهم مهله 60 يوما لاستئناف الحكم لكن للأسف لم تبادر الإدارة في حينها بتقديم الاستئناف ولم تحرك ساكنا وأكدت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي تأييد الحكم السابق لصالح المدرب وأقرت الغرامة على النادي ، وقال الشيراوي وعلى مسؤوليته الشخصية أنه تواصل شخصيا مع محامي النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة سعيد الشبلي وأكد المحامي أن رئيس النادي الحالي منعه من الاستئناف في القضية بسبب أنه ( أي الرئيس) سيقوم بتسوية الأمر مع المدرب وتم إرسال رسالة للرئيس بالإيميل من قبل المحامي للحصول على موافقته على تقديم الاستئناف في القضية لكنه لم يرد .

اللاعب جمال عبدالناصر

وعلق الشيراوي على قضية اللاعب السوري جمال عبد الناصر قائلا : قضية عبد الناصر كانت شائكة من عدة مواسم ولم تكلف خزينة النادي أي مبالغ وتحمل تسديد مبلغ القضية إحدى الشخصيات من خارج النادي وله جزيل الشكر والتقدير وفائق الاحترام .