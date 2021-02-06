تأهلت أندية السيب ومسقط وأهلي سداب ونادي عُمان للمربع الذهبي لبطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم 2020 / 2021 بعد فوزها في منافسات الدور الثالث للبطولة؛ ففي المباراة الأولى تأهّل السيب على حساب صلالة بعد فوزه بنتيجة 32/24 في المباراة التي أقيمت على صالة مجمّع السعادة الرياضي، وفي المجمّع الرياضي بالرستاق تأهّل نادي أهلي سداب للمربع الذهبي بعد انسحاب نادي السويق عن المواجهة ليصبح الأول فائزًا بنتيجة 10 دون رد، ولحق نادي مسقط بركب المتأهلين بعد فوزه على مجيس 21 / 18 في المباراة التي أقيمت على صالة ملعب المجمّع الرياضي بصحار، وتأهّل نادي عُمان للمربع الذهبي بعد فوزه على قريات 36/26 في المباراة التي أقيمت على الصالة الرئيسية بمجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتُلعب مباريات الدور قبل النهائي للأندية الأربعة بطريقة الذهاب والإياب، حيث ستقام مباراتا الذهاب يومي 12 فبراير الجاري يلعب نادي عمان مع السيب ويتقابل اهلي سداب مع مسقط أما مباراة الاياب تقام يوم 16 فبراير والفائز من المباراتين يتأهل الى المباراة النهائية والخاسران يلعبان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث ستقام مباريات الدور النهائي للبطولة يوم 23 فبراير الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتنص لائحة المسابقة: بأنه في حال التعادل سيُطبّق نظام ولوائح لجنة المسابقات وتسمح المسابقة للاعبي النادي من فئة الشباب المشاركة في المباريات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتمال المربع الذهبي لبطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.