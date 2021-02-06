نعى الاتحاد العماني للسباحة وفاة المدرب العام للمنتخبات الوطنية للسباحة الصربي سرجان فيليبوفيتش الذي وافته المنية في مقر سكنه بالغبرة يوم أمس الاول “ الجمعة “ وقد تولى المدرب الراحل قيادة المنتخبات الوطنية للسباحة في فبراير من العام 2019م.. ولد سرجان فيليبوفيتش في 23 فبراير 1972م، أنجز منذ تاريخ تكليفه بمهام قيادة المنتخبات الوطنية العديد من النتائج التي ساهمت في تطوير المستويات الفنية والرقمية للسباحين نذكر منهم: السباح عبدالرحمن الكليبي في سباق (50 حرة)، (100 فراشة) و(200 متنوع). والسباح أيمن القاسمي في سباقات المسافات الطويلة ( 5000م) والمتوسطة (800م، 1500م)، والسباح نايف القاسمي في سباقات (50م)، و(200حرة) والسباح ناصر الكندي في سباقي (50 ظهر، و200حرة).وخلال مشاركاته مع المنتخبات الوطنية حصل السباحون العمانيون على ثلاثة ميداليات ملونة في البطولة السابعة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في دولة الكويت خلال الفترة من 5 ـ 8 سبتمبر 2019م.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المدرب العام للمنتخبات الوطنية للسباحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.