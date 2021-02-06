السويق على صفيح ساخن بعد خسارة ذهاب الكأس أمام عبري

في الرياضة 6 فبراير,2021

حكيم شاكر يصل اليوم لقيادة أصفر الباطنة

كتب ـ صالح البارحي:

صدمة تلو الأخرى … هكذا بات حال عشاق أصفر الباطنة الذي يمر حاليا بمرحلة عصيبة للغاية في مشواره بالموسم الكروي الحالي … حيث تلقى الفريق ثلاث خسائر متتالية أوضحت الكثير من جوانب التراجع في المستوى الفني بالنسبة للفريق الكروي الأول بنادي السويق الأمر الذي عجّل بالاستغناء عن المدرب السابق سالم سلطان بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام السيب برباعية نظيفة في الجولة السابعة لدوري الاضواء ، قبل أن تستفيق جماهيره على خسارة جديدة في الجولة الثامنة لدورينا على يد بهلاء بنتيجة 1 / 2 الأمر الذي ساهم في ازدياد الضغوطات على اللاعبين وبات أمر المنافسة على لقب دورينا صعبا للغاية في ظل توهج السيب وظفار على حد سواء . بالامس القريب ، زاد الوضع سوءا بعد الخسارة أمام عبري في ذهاب الكأس الغالية صفر/1 في مباراة لم يقدم فيها السويق أي شيء يذكر ، بل ظهر بشكل سلبي للغاية ، لتزداد الامور تعقيدا وتبدأ جماهير اصفر الباطنة بالخروج عن صمتها والمطالبة بسرعة إيجاد الحلول قبل فوات الأوان وضياع فرصة التأهل لنصف نهائي الكأس الغالية الذي بات حلما يراود تلك الجماهير بعد أن صعبت مهمة المنافسة على لقب الدوري .

حكيم يصل اليوم

من المتوقع أن يصل فجر اليوم المدرب العراقي حكيم شاكر ومساعده علي إلى مسقط ، وذلك لتولي مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بنادي السويق خلفا للمدرب الوطني السابق سالم سلطان الذي أقيل من منصبه في أعقاب الخسارة القاسية أمام السيب برباعية نظيفة في الجولة السابعة لدورينا ، حيث اتفق مجلس الادارة على أن يعود العراقي لرئاسة الجهاز الفني لأصفر الباطنة الذي عرف معه التتويج بلقب كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بعد الفوز على ظفار بثنائية تشي تشي في موسم 2016/2017م .

اجتماعات وقرارات

شهدت قاعة الاجتماعات بنادي السويق صباح أمس اجتماعا مطولا بين اللجنة الفنية برئاسة يونس عيد والجهاز الفني المتواجد مع الفريق حاليا ، حيث تدارس الجميع الحلول الممكنة للقيام بها بأسرع وقت ممكن خلال الفترة التي سيكون فيها الجهاز الفني الجديد بقيادة العراقي حكيم شاكر ومساعده علي خاضعين للحجر الصحي إثر جائحة كوفيد 19 ، حيث إن الفريق بات بحاجة إلى سرعة انتشاله من الوضع الحالي قبل مواجهته القادمة أمام نادي عمان مساء الجمعه القادم وبعدها مواجهة عبري في إياب الكأس الغالية في أمسية الإثنين الخامس عشر من فبراير الحالي إن شاء الله تعالى ، حيث اتفق الجميع على السير قدما في تنفيذ الخطط الموضوعه حتى موعد استلام الجهاز الفني الجديد لزمام الامور من ارضية الميدان ، على أن تسير التدريبات في الفترة الحالية وفق ما يحدده حكيم شاكر عبر التواصل معه من قبل المعنيين بالامر في الجهاز الفني الحالي .