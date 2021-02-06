الرياضة العمانية تفقد أحد مؤسسيها .. أحمد الزدجالي رئيس نادي بركاء وأمين سر اتحاد القدم الأسبق فـي ذمة الله

في الرياضة 6 فبراير,2021

كتبت ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

بالأمس القريب … ودعت الساحة الرياضية في السلطنة أحد القامات والخبرات الرياضية التي قدمت قصارى جهدها وخبراتها لخدمة الكرة العمانية على مر السنين … فقد كان أحد روادها ومؤسسيها بالفترة الماضية، حيث فجع الوسط الرياضي أمس الأول الجمعة بوفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – الشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن عمر الزدجالي، الذي أعطى الكرة العمانية جل اهتمامه في فترة كانت بها المنتخبات الوطنية في بداية تطورها وظهورها بالصورة المطلوبة فيما بعد وخاصة في المنافسات الخارجية، وكانت بصماته رفقة من معه واضحة للعيان، حيث تأهل منتخبنا الكروي للناشئين للمرة الأولى لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بالاكوادور عام 1995م … وحقق فيها المنتخب نتائج متقدمة مكنته من الحصول على المركز الرابع رفقة عدد من الإنجازات الفردية ممثلة في اختيار نجم منتخبنا محمد عامر الكثيري كأفضل لاعب في البطولة وثاني هدافي البطولة كذلك، كما اختاره الاتحاد الآسيوي كأفضل ناشئ في آسيا للعام نفسه، لذا كان الجميع في تلك الفترة في الاتحاد العماني لكرة القدم جيل ذهبي لباكورة الإنجاز الذي حققه منتخب الناشئين في الاكوادور ، فقد خاضوا النهائيات الآسيوية وتأهلوا للمونديال وبالتالي كانت بداية ولادة لنجوم الكرة العمانية وبزوغ انجازاتهم في تلك الفترة وحتى يومنا هذا.

وكانت بداياته – رحمه الله – مع ناديه الأم نادي بركاء الرياضي – آنذاك – والذي كانت له بصمة واضحة وبشهادة منتسبي النادي قبل الدمج في تلك الفترة فالخبرات التي امتلكها المغفور له بإذن الله تعالى في المجال الكروي أثناء رئاسته لنادي بركاء كانت كفيلة بان تكون له سندا ومعاونا يشار له بالبنان ليتقمص الكثير من الأدوار والمناصب في الاتحاد العماني لكرة القدم ومن الشخصيات التي وضعت أثرا طيبا في الرياضة العمانية ، حيث عمل في بداية تأسيس الاتحاد العماني لكرة القدم والذي كان انذاك برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ ، كما تدرج في الكثير من المناصب في فترات زمنية متباعدة ومن ابرزها أمين السر الأسبق بالاتحاد العماني لكرة القدم ، كما كان الشيخ أحمد الزدجالي عضو اللجان التنفيذية لدورات الصداقة الدولية للشباب منذ العام 1992 وحتى 1995 وشارك في اعداد الملف الخاص بدورة كأس الخليج الــ13 في العام 1996 والتي استضافتها السلطنة.

العمل الدؤوب الذي لا يعرف الكلل او الملل كان شعاره – رحمه الله – فلم يتذمر يوما من عمله الرياضي الى جانب عمله في وزارة الخدمة المدنية، كما شهد له كل من تقاسم معهم العمل بالاتحاد العماني لكرة القدم في تلك الفترة ، حيث أن فترة الصباح يكون عمله الرسمي بالوزارة والفترة المسائية يخصصها للاتحاد ومتابعة اللجان والمنتخبات حتى أوقات متأخرة ، لم تكن وظيفته يوما ما عائقا عن ممارسة ومتابعة عمله الرياضي لهذا كان للمرحوم الشيخ أحمد الزدجالي مساهمة كبيرة في إعداد الهيكل التنظيمي للاتحاد العماني لكرة القدم في العام 1994 فالخبرة التي اكتسبها من عمله كونه مستشارا في الخدمة المدنية كانت مكملة لما وضعه من أسس ومبادئ للهيكل التنظيمي فكان كما وصفه فهد الرئيسي امين سر الاتحاد العماني لكرة القدم سابقا؛ نعم الزميل والأخ فقد زامله لسنوات طويلة ولم يعرف عنه سوى الدقة في العمل والمثابرة والإخلاص في المهنة وتقديم كل ما يخدم الرياضة العمانية في فترة زمنية وجيزة ولم يكن متفرغا لعمل الاتحاد بل عمله في الوزارة ومهامه لم تكن يوما عائقا فحب الرياضة خدمة قدمها في سبيل رقيها ورفع علم عمان خفاقا أينما تواجد.

كما كان المرحوم الشيخ عبدالرحمن الزدجالي في بداياته من مؤسسي النظام الإداري في الدولة؛ حيث كانت بدايتها في عمله بديوان شؤون الموظفين في العام 1973م وبعدها تدرج في العمل بوزارة الخدمة المدنية مروراً بالعديد من الوظائف ، كمدير لدائرة المعلومات ومدير لدائرة الإعلام ومستشار بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية… وفي الختام هكذا حال الدنيا وجزاك الله خيرا عما قدمته واسسته في حياتك الدنيا رحمك الله يا أبا رائد واسكنك فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .