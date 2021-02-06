غدا.. انطلاق الدور الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي

تنطلق غدا منافسات الدور الثاني لمباريات بطولة كأس جلالة السلطان للهوكي من خلال اقامة مباراة واحدة في المجموعة الثانية يلتقي فيها الاتحاد وظفار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب مجمع السعادة في المقابل حافظ النصر على صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على ظفار بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بمجمّع السعادة الرياضي ضمن منافسات الأدوار التمهيدية بالبطولة الغالية وفي المجموعة الأولى انسحب نادي السلام أمام صحار في المباراة التي كان من المقرر إقامتها يوم امس الاول على ملعب الهوكي بمجمّع صحار الرياضي أما في المجموعة الثالثة فتغلّب نزوى على البشائر بنتيجة 4 / 1 وذلك على ملعب الهوكي بمجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

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