منتخبنا الوطني لذوي الإعاقة يتوجه إلى دبي للمشاركة فـي بطولة فزاع الدولية

كتب – عبدالله الجرداني:

غادرت امس “السبت” بعثة منتخبنا الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة مطار مسقط الدولي للمشاركة في بطولة فزاع الدولية التي تستضيفها امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٦ الى ١٤ فبراير الجاري في البطولة الأولى التي تنظمها اللجنة البارالمبية الدولية بعد توقف البطولات نتيجة انتشار جائحة كورونا، حيث يشارك في البطولة 63 دولة واكثر من 600 لاعب ولاعبة.

وتشارك السلطنة في البطولة بوفد مكون من الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية رئيس البعثة والمدربة سونيا مصطفى حسين و أخصائي العلاج الطبيعي هاني سالم الشماخي إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني وهم محمد جميل المشايخي وطه عبدالله الحراصي واللاعبة ايمان تيسير الشامسية.

وانتضم المنتخب خلال شهر يناير ولمدة شهر في معسكر مغلق بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في إطار الاستعدادات لخوض منافسات البطولة الدولية التي تنظمها اللجنة البارالمبية الدولية، حيث يشارك لاعبو المنتخب في البطولة في عدة مسابقات، ويشارك بطلنا محمد المشايخي في مسابقات دفع الجلة و رمي الصولجان ويشارك لاعبنا طه الحراصي في مسابقات ١٠٠ متر و ٤٠٠ متر في الوثب الطويل وتشارك لاعبتنا ايمان الشامسية في مسابقات دفع الجلة ورمي الرمح.

وغادرت بعثة السلطنة للبطولة بمعنويات عالية وطموحات كبيرة لتقديم مستويات مشرفة للوصول الى منصات التتويج، وذلك بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبرعاية الداعم الرئيسي للمتتخب (اشراقة) جناح التنمية الاجتماعية بشركة كيمجي رامداس.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية رئيس بعثة السلطنة: ان اللجنة البارالمبية العمانية تشارك في البطولة بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ورعاية من برنامج (اشراقة) جناح التنمية الاجتماعية بشركة كيمجي رامداس الداعم الرئيسي للمنتخب وتتطلع لتحقيق نتائج مثمرة في أول بطولة على أجندة البطولات الدوليه للجنة البارالمبية الدولية في ظل جائحة كورونا.

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