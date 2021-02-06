شوط أول سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدء اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن دفاع طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات والتخلص من الكرات .

وفي الدقيقة " 42 "، احرز عمرو جمال هدف تقدم طلائع الجيش ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الـ var ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.

وخاص بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-