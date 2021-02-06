بهدف محمد جابر.. أسوان يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإنتاج الحربي وأسوان بتقدم الأخير بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن لاعبو أسوان من إحراز هدف التقدم في الدقيقة "11"، عن طريق اللاعب محمد جابر من خلال كلة ركنية يمن جهة اليمين نفذها عمرو الحلواني عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد جابر برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك. وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من : حمد سالم صافي - محمد ميدو جابر - محمود شبانة - عبد العزيز موسى - عمرو الحلواني - أحمد الألفي - خالد وليد - محمد جمال بيبو - ايجيبتور - أحمد صغيري - منساه. ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الـ 17

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