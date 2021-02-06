استبعاد أشرف بن شرقي .. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام -أحمد عيد - حسام عبد المجيد خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا ، حسام أشرف خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

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