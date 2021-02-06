نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره روما في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز. ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره روما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز. وجاء تشكيل يوفنتوس الرسمي كالآتي: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، كليني، ساندرو خط الوسط: كييزا، ارثور، رابيو خط الهجوم: ماكيني، موراتا، كريستيانو رونالدو