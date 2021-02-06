نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مباريات هامة في المجموعة التاسعة بالقسم الثالث في المقال التالي
شيكو يستضيف على ملعبه بستاد المنصورة فريق ميجا سبورت فى قمة مرتقبة بين الفريقين فيما يسعى مياه الدقهلية لمواصلة نتائجه الإيجابية والإنفراد بالصدارة حينما يستضيف كهرباء طلخا على ملعبه بشربين.
ويستضيف السنبلاوين على ملعبه ضيفه عمال المنصورة بينما يحل إتحاد المنزلة ضيفا على شبان بدواى ويستضيف الخيارية على ملعبه ضيفه دقادوس.
وتأجلت مواجهتى نبروه وبلقاس ، الأمير و منية سمنود بسبب مواجهات التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر.
ترتيب المجموعة التاسعة
1_نبروه 22 نقطة
2_شيكو 22 نقطة
3_مياة الدقهلية 22 نقطة
4_بلقاس 16 نقطة
5_ميجا سبورت 15 نقطة
6_عمال المنصورة 15 نقطة
7_شربين 14 نقطة
8_منية سمنود 12 نقطة
9_السنبلاوين 11 نقطة
10_كهرباء طلخا 9 نقاط
11_الخيارية 9 نقاط
12_دقادوس 7 نقاط
13_شبان بدواى 6 نقاط
14_المنزلة 4 نقاط
15_الأمير 4 نقاط