نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مباريات هامة في المجموعة التاسعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الأحد مباريات الجولة ١٣ للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بمواجهات قوية ومرتقبة حيث تقام ٧ مباريات مختلفة.

شيكو يستضيف على ملعبه بستاد المنصورة فريق ميجا سبورت فى قمة مرتقبة بين الفريقين فيما يسعى مياه الدقهلية لمواصلة نتائجه الإيجابية والإنفراد بالصدارة حينما يستضيف كهرباء طلخا على ملعبه بشربين.



ويستضيف السنبلاوين على ملعبه ضيفه عمال المنصورة بينما يحل إتحاد المنزلة ضيفا على شبان بدواى ويستضيف الخيارية على ملعبه ضيفه دقادوس.



وتأجلت مواجهتى نبروه وبلقاس ، الأمير و منية سمنود بسبب مواجهات التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر.



ترتيب المجموعة التاسعة



1_نبروه 22 نقطة

2_شيكو 22 نقطة

3_مياة الدقهلية 22 نقطة

4_بلقاس 16 نقطة

5_ميجا سبورت 15 نقطة

6_عمال المنصورة 15 نقطة

7_شربين 14 نقطة

8_منية سمنود 12 نقطة

9_السنبلاوين 11 نقطة

10_كهرباء طلخا 9 نقاط

11_الخيارية 9 نقاط

12_دقادوس 7 نقاط

13_شبان بدواى 6 نقاط

14_المنزلة 4 نقاط

15_الأمير 4 نقاط