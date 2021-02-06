نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على استاد أحمد بن علي المستضيف لمباراة الأهلي و البايرن (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقع إستاد أحمد بن علي في منطقة أم الأفاعي في الريان غرب الدوحة العاصمة القطرية و الذي سيستضيف مباراة الاهلي و البايرن في الدور قبل النهائي يوم الإثنين المقبل ، والإستاد يتبع نادي الريان الرياضي وقد تم بدأ البناء في الملعب عام 2003 وانتهى بنفس العام، حيث أفتتح في نهاية كأس أمير دولة قطر عام 2003, الملعب يتسع حاليا إلى 25,000 متفرج، ويستخدمه نادي الريان في (أم الأفاعي) التي تتواجد بمدينة الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة حيث يوجد هذا الملعب، وأيضا يستعمل في بعض الأحيان لمباريات كرة القدم للمنتخب القطري الأول ولمباريات كرة قدم ودية.

جدد الملعب في نهاية عام 2009 حيث تم زيادة سعة الملعب تحضيرا لنهائيات كأس آسيا المقبلة إلى 25,000 متفرج. بالإضافة لقسم خاص للعائلات. وفي عام 2014 م إعادة وسعة الملعب ليتسع إلى 40.000 مفرج استعداداً لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر

و كانت نتائج المباريات السابقة كما يلي:

1 فبراير 2021 : حسم مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي بفوز الدحيل بعد انسحاب منافسه.

4 فبرير 2021 : فوز نادي تيجريس على أولسان هيونداي بهدفين مقابل هدف.